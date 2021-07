Dreh den Spieß um...

Nach der Ausstellung in Wien werden die Objekte wieder zerlegt, die Karten weiter geschickt in die nächste Schule. Jede Schule gestaltet ihre eigene, jeweils andere Ausstellung. Im kommenden Frühjahr gibt es ein Treffen von Jugendlichen aller beteiligter Schulen im spanischen Valencia. "Eines hat es schon gegeben in Athen", merkt Adrian Kampitsch an. Da war er dabei. "Es war schon ganz schön stressig, Freizeit haben wir fast keine gehabt, nicht einmal baden gehen konnten wir. Aber wir haben uns nicht nur ausgetauscht, was wir schon gemacht haben, sondern auch gemeinsam ein bisschen was von der Stadt angeschaut. Ganz wirklich auf der Akropolis oder in einem alten griechischen Theater zu stehen, das war schon beeindruckend", ist er noch Wochen danach sichtlich fasziniert von den historischen Überresten der alten Hochkultur. Im Gegensatz dazu "war die Schule vom Projekt ziemlich weit draußen und nicht so beeindruckend, eher so wie bei uns in einer der Siedlungen am Rand der Stadt mit den vielen Häusern wie Plattenbauten."