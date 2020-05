Hereinspaziert: Vielsprachig übers Fliegen

Ausprobieren erwünscht: Spannende Experimente und Mitmach-Stationen für Kinder rund ums Fliegen _ und das noch in mehreren Sprachen: fliegen - leteti - uçmak - flying

Mitmachen erwünscht: Betreute Stationen für Kinder

Wieso fliegt ein Flugzeug und wie muss ein Flugzeugflügel gebaut sein? Warum steigt ein Heißluftballon auf? Was heißt Flugzeug auf bosnisch, kroatisch, serbisch, türkisch und hocharabisch? Diese und mehr Fragen warten beim Ruefa Familientag im Technischen Museum Wien auf Antworten. Vom Anfänger in Sachen Technik bis hin zum Technikfreak – Kinder jeden Alters erwarten spannende Experimente und einen faszinierenden Einblick in die Welt der Technik. Die Grundprinzipien der Aerodynamik werden anschaulich beim Basteln von Flugzeugen erklärt und junge Forscher können den Bernoulli-Effekt ergründen. Alle Kinder sind dazu eingeladen, erste Schritte in der Papierfaltkunst zu versuchen und ein mehrsprachiges Riesen-Memory zum Thema Fliegen zu spielen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Reisebüro Ruefa und dem Technischen Museum Wien, wird auch das mehrsprachige Schulprojekt „ Hereinspaziert“ gefördert.

Ruefa Familientag

Wo: Technisches Museum Wien, Mariahilfer Str. 212, 1140 Wien

Wann: Samstag, 19. Jänner 2013 von 10 bis 18 Uhr.

Wie: Gratis-Eintrittskarten in allen Ruefa-Reisebüros in Wien, Niederösterreich und im Burgenland,

unter http://www.ruefa.at/familientag sowie im Technischen Museum Wien.

Sämtliche Informationen zum Ruefa Familientag im Technischen Museum Wien finden Sie auf der Homepage des Technischen Museums Wien: http://www.technischesmuseum.at