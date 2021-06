Hausaufgaben sind Freiheitsberaubung!

Wann ist 5+5=12?Wenn man sich verrechnet.

Sagt das Kind Fritzi: „Mama, ich will keinen Käse mit Löchern!“ Die Mutter meint darauf: „Dann iss nur den Käse und lass die Löcher liegen.“

Mutti, die Eisenbahn, die ich mir zu Weinachten wünsche, brauchst du mir nicht mehr zu schenken.“ „Warum denn nicht mein Kind?“ „Weil ich eben eine unter deinem Bett gefunden habe!“

Corinna beschwert sich. „Julia macht das Fenster auf und Romeo kommt rein. Bella öffnet das Fenster und Edward kommt rein. Ich mache das Fenster auf und eine Mücke kommt rein. Irgendetwas mache ich falsch!“

Peters Mutter hat drei Kinder: Trick ,Tack und ...? (Peter)

Was kommt einmal in jeder Minute, zweimal in jedem Moment, aber nie in tausend Jahren vor? (Das M)

Warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Weil sie Angst vor dem Kater haben.

Was ist ein eisenhältiges Abführmittel ? Handschellen!

What did the zero say to the eight? Nice belt.

A penguine walks into a bar and asks the barman: „Have you seen my brother?“ „What does he look like?“

Teacher: „ Moritz, point at America at the map.“ Moritz points at America. Teacher: „Thank you, now tell me, class, who discovered America?“ Class: „ Moritz did.“Elanna, 13, Moritz, 13, Sara, 13, Nikolay, 14 und Genadi, 14