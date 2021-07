Jugendliche eröffnen musikalisch Zukunfts-Talk

Rund eine Woche vor dem Konzert durfte der KiKu den jazzig swingenden Proben der beiden Mädchen zuhören. In einer Altbauwohnung in Wien-Josefstadt trafen einander die 14-jährige Chiara Wollner mit ihrem Saxophon und Dinah Ramharter, die am Flügel spielt. Erstere ist Schülerin des Musikgymnasiums Wien, letztere hat schon maturiert und beginnt in diesem Semester ihr Studium der Romanistik mit Französisch und Spanisch. Sie begann mit 6 Jahren Klavier zu spielen und blieb ihrem Instrument treu. Neben der Schule besucht sie seit drei Jahren die die Johann-Sebastian-Bach-Musikschule und hat sich auf Jazz und Pop spezialisiert.

Ihre um vier Jahre jüngere Eröffnungskonzert-partnerin hatte, wie sie dem Kinder-KURIER berichtet, „mit sieben Jahren mit Akustik-Gitarre begonnen. Ich hab auch an verschiedenen Bewerben wie Prima la Musica teilgenommen.“ Als sie dann eines Abends andere Jugendliche Saxophon spielen gehört habe, sei sie sogar ein wenig eifersüchtig geworden, gesteht sie dem KiKu. „Ich bin so ein Energiebündel, die Gitarre war so leise, das Saxophon hat alles übertönt....“