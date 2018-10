Gewalt: kreativ vorbeugen

Seit bereits 13 Jahren läuft am BRG Traun ein Sozialprojekt, bei dem Jugendliche der 6. bis 8. Klassen – auf freiwilliger Basis – 100 Stunden in Sozialeinrichtungen mithelfen. Was dem Projekt dieses Mal einen Preis einbrachte? „Bisher haben nicht so viele mitgemacht. In unseren jetzigen sechsten Klassen haben 30 Jugendliche – von knapp mehr als 50 – mitgemacht. Viele haben sogar in diesem Schuljahr die 100 Stunden ganz oder fast schon erreicht“, freut sich Armina Pilipović, die zusätzlich in den Sommerferien wieder in jenem Hort ehrenamtlich mitarbeiten wird, wo sie in dem Schuljahr tätig war. Den Zuwachs gegenüber Vorgänger-Klassen führt sie unter anderem darauf zurück, „dass wir auch schon früher andere Projekte wie Theater oder Tutoren-Programm für die Erstkläss’ler_innen gemacht haben“.