Flug durch sanfte und Wirbelwinde

Ungewöhnliche Location und ausgefallenes Ambiente für einen Zirkus – das bietet seit Mitte Mai der Cirque Eoloh! Im ehemaligen Siemensforum in Wien-Landstraße agieren die artistischen und clownesken Künstler_innen auf für sie vielleicht ungewohnt engem Raum. Eng ist auch der Kontakt zum Publikum – zum Teil schon vor der Vorstellung – wie in traditionellen Zirkuszelten schwärmen einige der Künstler_innen vor den Einlass aus. Der ist eingebettet in einen roten Programmfaden der Show. Einsteigen, anschnallen zu einem Flug durchs Programm. Und so wartet eine Art Sicherheitskontrolle und clowneske Flughafenbedienstete.