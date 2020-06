Alles zweisprachig, wer will auch dreisprachig

Kürzlich wurde die neu sanierte zweisprachige Volksschule in Großwarasdorf/Veliki Borištof im Burgenland feierlich und offiziell eröffnet und in neuem Glanz präsentiert. Die Schülerinnen und Schüler hatten aber bereits im September das neu sanierte Volksschulgebäude der zweisprachigen burgenländischen Gemeine in Besitz genommen.