Eltern: Einfach nur peinlich!!!

Es passiert häufig, dass Eltern ihre Kinder unter Druck setzen, zum Beispiel sagen sie: „Wenn du keine positive Note nach Hause bringst, bekommst du in den nächsten Monaten kein Taschengeld!“

Der Großteil der Kinder ist solchen Anforderungen nicht gewachsen und kann oft nicht damit umgehen. Solche Situationen sollten verhindert werden, denn sie können psychische Schäden hinterlassen.

Viele Kinder haben solche Angst vor ihren Eltern, dass sie sich nicht einmal trauen ihnen ihr Zeugnis, ihre Schularbeit oder anderes zu zeigen. Diese lassen sie dann beispielsweise hinter Bücherregalen verschwinden und rücken sie oft wochenlang nicht raus. Sie benützen dann solche Ausreden wie: „Ich habe die Schularbeit noch nicht zurück bekommen.“ Was aber nach einem Monat schon langsam merkwürdig erscheint.

Wir glauben, dass es deshalb so ist, weil die Eltern vielleicht auch so erzogen wurden, aber genau wissen wir es auch nicht.Man sollte mit seinen Eltern reden, auch wenn es nich einfach ist.

Lili, Lena, Mia, Saskia