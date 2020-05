Autor_innen und Illustrator_innen on Tour

Freudige Überraschung zum diesjährigen Andersentag: Nach achtjähriger Pause steigt ab sofort – bis Ende Mai – zum dritten Mal die Aktion Leser_innen-Stimmen. 12 Bücher wurden von einer Vorjury auserkoren. Deren Autor_innen bzw. Illustrator_innen touren ab sofort kreuz und quer durch österreichische Büchereien. Kinder bzw. Jugendliche können die Buchmacher_innen treffen, ihnen zuhören, mit ihnen reden, diskutieren und ganz oft auch in Workshops schreiben, zeichnen, malen oder basteln. Und zur größten (jungen) Jury des Landes werden. Sie können aus dem Dutzend ihre Favoritin/ihren Favoriten auswählen – mit Stimmkarten – am Rande der Veranstaltungen in mehr als 240 Bibliotheken aber auch so die ganze Zeit mit Stimmkarten in den Büchereien. Oder auch online.