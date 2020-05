Alte Fußbälle werden Blumentöpfe, Trinkpackerln zu Taschen

Zu den genannten Präsentationen gesellte sich noch eine weitere – im Schauraum lief in Dauerschleife ein Video. Das zeigte zwei Skype-Sessions zwischen Jugendlichen dieser Leopoldstädter Schule und dem technischen Gymnasiums aus dem slowakischen Myjava. Auf der Wiener Seite wurde Getränk in ein Glas gefüllt, auf Seiten der Partnerschule getrunken. Oder ein Gummibärli aus dem Sackerl dort – gegessen da. Für die Skype-Verbindung ließen und lassen sich die Jugendlichen beider Städte im Rahmen eines Projektes von ACES (Academy of Central European Schools) immer wieder neue Gags und Herausforderungen einfallen. Darüber konnten sie in diesen Tagen auch weiter tüfteln – und das ganz live und direkt – eine Gruppe aus de Slowakei war nach Wien gekommen. Und nahm auch am Fest teil.