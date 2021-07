4 Bands, 4 Stilrichtungen, 4 Songs, 4 Videos

EsRap

Die 23-jährige Konzeptkunst-Studentin an der Bildenden Kunst Esra und ihr jüngerer Bruder Enes Özmen sorgen als erste mit ihrem Auftritt in null komma nix, die Bude zu „rocken“. Das DuoEsRap mit den politischen, immer wieder poetischen Texten rappt immer wieder auch mehrsprachig (Türkisch, Deutsch, Englisch, Kurdisch). Und ganz ohne Beschimpfungen. Obendrein ist die junge Frau die starke im Vordergrund, der Bruder der zartere. „ Wir wollen ein anderes Bild von Hip-Hop zeigen“, schildertin einem früheren Interview mit dem KiKu. „Meistens singen Jungs im Vordergrund und Mädchen nur hinten. Oft geht’s um Aggression. Mein Bruder und ich wollen die Rollen tauschen und gefühlvoll rappen. Und trotzdem genau so stark auf der Bühne sein.“Neben ihren Songs „Mein Weg“ (dazu das Video), „Ausländer mit Vergnügen“ und anderen sorgten Enes und Esra auch für Schmunzeln als es das Publikum einlud, in einen Song einzustimmen: Alle meine Entchen…“ – zu Klängen traditioneller türkischer Musik. Ein spannendes, witziges Experiment ;)

Hier geht's zu EsRaps "Mein Weg"