Vom Jojo-Effekt zum bleibenden Fitness-Erfolg

Florian Weinbauer war eigentlich immer recht sportlich – bis eine Meniskus-Operation seinem aktiven Lebensstil einen herben Rückschlag verpasste. Die Folge: weniger Sport, dafür mehr Kilos auf der Waage. Nach unzähligen Schnelldiäten und ebenso vielen Jojo-Effekten fasste er einen endgültigen Entschluss: Er würde sich binden. Und zwar an einen Coach, der seinem Training Struktur gibt und ihm regelmäßig auf die „Muskeln“ schaut. „Es ist ein bisschen wie ’Big Brother is watching you’, aber ich habe gemerkt, dass ich motivierter bin, wenn ich angeleitet werde, Kontrolle habe und jemand mir auf die Finger schaut“, erzählt Florian.

Gesagt, getan: Über Social Media stieß er auf Die Abnehmerei – ein Studio für Komplettlösungen im Bereich Fitness und Ernährung – und trat der Community bei. Hemmungen? Keine Spur. „Ich hatte mich ja schon entschieden, etwas zu ändern. Da war die Hemmschwelle für den Schritt zur Aktivität nicht mehr groß.“ Der Einstieg ins Training verlief Step by Step. Auf dem Programm: zwei Tage Krafttraining, zwei Lauftage und ein wöchentliches freiwilliges Training im Laufclub. Auf die Frage, ob er das Programm von Anfang an konsequent durchgehalten hat, kommt ein klares „Ja“. Obwohl die ersten Wochen wirklich hart waren, überwindet er den inneren Schweinehund – nicht zuletzt dank der Community. „Im Training hat man viel Kontakt zu den anderen, verabredet sich zu gemeinsamen Einheiten und steht damit in der Verantwortung. Nicht nur sich selbst, sondern auch dem Trainingspartner gegenüber“, erklärt er.

Und als angenehmen Nebeneffekt für das Ego gibt es obendrauf noch jede Menge positives Feedback: „Ich bekomme viele Komplimente aus meinem Umfeld. Das motiviert mich natürlich zusätzlich.“ Wenn auch der Schritt in ein leichteres Leben weniger der Eitelkeit, als der Gesundheit geschuldet ist, schlagen sich die Veränderungen auch messbar nieder. Seit der letzten Gesundenuntersuchung vor einem Jahr haben sich seine Werte – vom Ruhepuls über den Blutdruck bis hin zur Lungenfunktion – deutlich verbessert. Und das Gewicht? Der 29-jährige Wiener hat seit Juli satte 17 Kilo abgenommen, Ausgangsgewicht: 123 Kg. Sein Ziel? Bis zu seinem 30. Geburtstag im März unter die 100-Kilo-Marke zu kommen, das Gewicht zu halten, weiter abzunehmen und den neuen Lebensstil beizubehalten.