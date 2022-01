Von Schnauze bis Schwanzerl: Wie man das ganze Schwein verarbeitet

Zu wenige Schweine führen ein halbwegs würdiges Leben vor dem Tod, der Anteil an biologischer Landwirtschaft in Österreich ist mit drei Prozent viel zu niedrig, da ginge viel mehr, sagt der steirische Labonca-Bio-Schweinezüchter Norbert Hackl. Für ihn war die Umstellung von konventioneller Landwirtschaft auf Bio auch eine wirtschaftliche: „Seit dem EU-Beitritt befinden sich die Preise für konventionelles Schweinefleisch im freien Fall.“ Auf Labonca leben die Schweine das ganze Jahr über in kleinen Gruppen auf einem 300.000 Quadratmeter großen Areal. Bevor es an die Schlachtung geht, kommen sie für einige Wochen auf eine Weide, von der es direkt ins Schlachthaus geht.

Zurück zum Thema „Schnauze bis Schwanz“: Die meisten der bei uns geschmähten Köstlichkeiten werden nach China verkauft, wo man sie zu schätzen weiß. Schweinsohren oder gefüllte Schweinsfüße gelten aber auch in der Lyonnaiser Küche als Spezialität und werden dort in jedem zweiten Bistro (in Lyon heißen sie Bouchons) serviert. Beim Koch.Campus zeigten Hans Peter Fink und Heinz Reitbauer, was damit möglich ist.

Neujahrsvorsatz: Den Fleischhauer um eine Lieferung aus der Abteilung „Schnauze bis Schwanz“ bitten. Aus Respekt vor dem geliebten Schwein. Und weil es so wunderbar schmecken kann.