Vestessen: Ein veganes Weihnachtsmenü auf Haubenniveau

Vorbereitung: 30 min

Zubereitung: 60 min

Portionen: 4

Zutaten:

Für die Teigtascherl

1 Pkg. Strudelteig

400 g vegane Ganslstücke

100 g Zwiebel fein geschnitten

1 TL Petersilie

60 g Karotten geschält, klein geschnitten

60 g Gelbe Rüben geschält, klein geschnitten

60 g Stangensellerie klein geschnitten

Etwas Majoran und Öl



Für das Apfelrotkraut

400 g Rotkraut fein geschnitten

2 Äpfel entkernt und klein geschnitten

1 St. Zimtstange

¼ l Orangensaft

1/8 l Gemüsesuppe

100 g Preiselbeeren

1 Zitrone ausgepresst, Salz, Pfeffer

¼ l Rotwein

2 EL Öl

Gemüse

200 g Romanesco

200 g Kohlrabi

60 g Margarine, Salz, Pfeffer

Für die Rotweinsauce

60 g Olivenöl

80 g Karotten in Scheiben geschnitten

60 g Sellerie in Scheiben geschnitten

200 g Zwiebeln

100 g Tomatenmark

200 g Rotwein kräftig, trocken

500 g Gemüsesuppe

2 Pfefferkörner zerdrückt

2 Wacholderbeerenkörner zerdrückt

1 Lorbeerblatt

5 g Piment

5 g Salz

Rosmarin, Thymian, Pilzabschnitte oder Trockenpilze

10 g Pfeilwurzelstärke oder Maisstärke zum Anbinden

10 g Agavendicksaft

10 g Balsamessig

Zubereitung:

Teigtascherl:

Zwiebel in Öl kurz anrösten und Ganslstücke beigeben. Geschältes Gemüse kurz kochen und mitrösten, Majoran und Petersilie untermischen,

fertige Masse abkühlen lassen und zur Seite stellen

Strudelteig in Quadrate schneiden, Fülle daraufsetzen und mit flüssiger Margarine bestreichen. Im Rohr bei 180 Grad etwa zehn Minuten backen

Tipp: Sie können die Säckchen am Vortag machen. Dann müssen sie am Festtag nur noch ins Rohr

Rotkraut

Rotkraut in Öl kurz anrösten, danach mit Rotwein, Orangensaft und Gemüsesuppe aufgießen

Restliche Zutaten beigeben und zirka fünfundzwanzig Minuten köcheln lassen. Immer wieder umrühren

Tipp: Sie können das Kraut auch mit etwas Zucker verfeinern und mit etwas Stärke binden

Gemüsebeilage

Gemüse in Salzwasser kochen und danach in Margarine schwenken

Gemüse waschen und putzen, Zwiebeln schälen

Olivenöl erhitzen, Karotten und Sellerie braun anrösten. Zwiebeln dazugeben, weiter rösten, bis alles eine kräftige Farbe bekommen hat

Tomatenmark zugeben, mitrösten, mit der Hälfte der Rotweinmenge ablöschen. Die Saucenbasis reduzieren lassen, bis sie anfängt, einen Bodensatz zu bilden. Danach nochmals mit Rotwein ablöschen und noch etwas einkochen lassen

Trockenpilze und Gewürze zugeben, mit Gemüsesuppe aufgießen, die Sauce rund eine halbe Stunde langsam kochen lassen

Stärke in Wasser anrühren und die Sauce damit leicht binden. Alles durch ein Sieb streichen und mit etwas Agavendicksaft und Balsamessig abschmecken