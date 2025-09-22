Top 10: Hier gibt's die besten Burger der Welt

Die besten Burger der Welt gibt's in Valencia, die meisten guten in London. Behauptet zumindest wordbeststeaks.com in seinem Burger-Ranking. Schlechte Nachrichten für heimische Burgerfans: Österreich hat keinen Platz im Ranking. Deutschland und die Schweiz ebenfalls nicht. Besonders gut vertreten ist London mit gleich vier Nennungen unter den ersten 10. Aber dazu mehr später.

Das sind die besten Burgerlokale der Welt laut World's Best Burger 2025 Hundred Burgers, Valencia, Spanien

Den besten Burger der Welt bekommt man laut der Plattform "Word's 101 Best" bei Hundred Burgers an der Ostküste Spaniens in Valencia. Getestet wurde der "Singular & Cheeseburger", der aus dryaged Rind besteht, das in einem täglich frisch hausgemachten Brioche-Burgerbrot serviert wird. Hundred Burgers sei nicht nur ein Restaurant, sondern der Maßstab, an dem sich andere Burgerlokale messen müssten, urteilen die Tester.

Was macht einen fantastischen Burger aus? Bei der Wahl der besten Burger werden die Lokale auf Kriterien wie Fleischqualität und -Herkunft, Burger-Zusammenstellung und gleichbleibende Qualität, auch wenn viel los ist, gelegt. Gleichzeitig werden auch die Qualität des Service, Nachhaltigkeit und ob passende Getränke zu den Burgern auf der Karte stehen miteinbezogen.