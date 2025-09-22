Top 10: Hier gibt's die besten Burger der Welt
Die besten Burger der Welt gibt's in Valencia, die meisten guten in London. Behauptet zumindest wordbeststeaks.com in seinem Burger-Ranking. Schlechte Nachrichten für heimische Burgerfans: Österreich hat keinen Platz im Ranking. Deutschland und die Schweiz ebenfalls nicht.
Besonders gut vertreten ist London mit gleich vier Nennungen unter den ersten 10. Aber dazu mehr später.
Das sind die besten Burgerlokale der Welt laut World's Best Burger 2025
- Hundred Burgers, Valencia, Spanien
- Bleecker Burger, London, Großbritannien
- Black Bear Burger, London, Großbritannien
- Popl Burger, Kopenhagen, Dänemark
- Funky Chicken, Food Truck, Stockholm, Schweden
- Gasoline Grill, Kopenhagen, Dänemark
- La Birra Bar, Buenos Aires, Argentinien
- Hawksmoor, London, Großbritannien
- Burger & Beyond, London, Großbritannien
- No. 10 Next Door, Sydney, Australien
Den besten Burger der Welt bekommt man laut der Plattform "Word's 101 Best" bei Hundred Burgers an der Ostküste Spaniens in Valencia. Getestet wurde der "Singular & Cheeseburger", der aus dryaged Rind besteht, das in einem täglich frisch hausgemachten Brioche-Burgerbrot serviert wird.
Hundred Burgers sei nicht nur ein Restaurant, sondern der Maßstab, an dem sich andere Burgerlokale messen müssten, urteilen die Tester.
Was macht einen fantastischen Burger aus?
Bei der Wahl der besten Burger werden die Lokale auf Kriterien wie Fleischqualität und -Herkunft, Burger-Zusammenstellung und gleichbleibende Qualität, auch wenn viel los ist, gelegt. Gleichzeitig werden auch die Qualität des Service, Nachhaltigkeit und ob passende Getränke zu den Burgern auf der Karte stehen miteinbezogen.
Auf Platz 2 folge Bleecker Burger in London. Die kleine Kette, die mehrere Filialen hat, ist nur eines von vier Londoner Burgerlokalen in den Top 10 des Rankings. Auch Platz 3,8 und 9 befinden sich in der britischen Hauptstadt. Aus Nordamerika hat es hingegen kein einziges Lokal in die Top 10 geschafft. Da wirkt es schon ein wenig eigenartig, dass das Ranking vom Upper Cut Media House in London veröffentlicht wird.
Vor nicht einmal einem Jahr war noch Wien auf Platz eins des Burger-Rankings. Allerdings wurde das nicht "World's 101 Best" bewertet, sondern von der Reiseplattform Big 7 Travel.
