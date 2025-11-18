Lebkuchen-Blindverkostung: Überraschender Sieger ist Billig-Produkt

"Eindeutiger Sieger" ist ein veganes Discounter-Produkt mit dunkler Schokolade , berichteten die Konsumentenschützer. "Die ' Schoko-Lebkuchen Herzen Sterne Brezeln Zartbitter ' von Favorina überzeugen mit 73 von 100 Punkten."

Was ist der beliebteste Lebkuchen Österreichs? Diese Frage stellte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) bei einer Blindverkostung. Das Siegerprodukt schlug im Geschmackstest die Konkurrenz locker.

Insgesamt wurden drei Schoko-Lebkuchen für gut befunden, der Großteil hat mittelmäßig abgeschnitten.

Die 65 Verkosterinnen und Verkoster bekamen Lebkuchen vorgesetzt, die mit Milch- oder Zartbitterschokolade überzogen waren. Die Tester wussten nicht, welches Produkt von welcher Marke ist.

Bewertet wurde nach:

Aussehen

Geruch

Konsistenz

Geschmack

Schokoladeanteil

Das Urteil: 83 Prozent der Verkostern würden das vegane Produkt kaufen. Der Lebkuchen ist bei Lidl in 500 Gramm-Kartons erhältlich.

Ebenfalls gut abgeschnitten haben beim Geschmackstest der Douceur "Mini Lebkuchen Vollmilch" und Pirker "Original Mariazeller Honiglebkuchen Magnus".

Auch die Douceur Milchschokolade-Lebkuchen sind vom Diskonter. Sie werden bei Penny verkauft und erreichten als einzige bei allen Verkostungsparametern ein "gut". Ihn wollen, so wie auch den Pirker-Lebkuchen, 58 Prozent der Testesser aufs Kassenband legen.

Es geht auch ohne Honig

Das Pirker-Erzeugnis aus Mariazell ist das einzige, das noch Roggenmehl und Honig enthält - so, wie das Lebensmittelbuch Lebkuchen beschreibt.

Kalorienbomben

Aus gesundheitlicher Perspektive empfiehlt sich Genuss in Maßen: Selbst die "Mini"-Schokolade-Lebkuchen in der Verkostung liefern etwa 40 bis 50 Kilokalorien pro Stück, die großen 110 bis 120 Kilokalorien. Der Nutri-Score aller Testprodukte liegt im Bereich D oder E.