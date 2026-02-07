Wenn urbane Kultur Ballgeschichte schreibt

Am 14. März 2026 kehrt der Wiener HipHop Ball, präsentiert von got2b, in das Palais Niederösterreich zurück und mit ihm ein Kulturformat, das längst über die Stadt hinaus Wirkung entfaltet. Was einst als mutige Idee begann, hat sich zu einem Fixpunkt im österreichischen Kulturkalender entwickelt: einem Ball, der urbane Gegenwartskultur mit der traditionsreichen Wiener Ballkultur verbindet.

Zwei Welten

Der 6. Wiener HipHop Ball steht unter der Schirmherrschaft von Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich. Ihre Unterstützung verleiht dem Ball institutionelle Bedeutung und unterstreicht auch dessen kulturpolitische Relevanz: Urbane Kultur wird hier nicht als Gegenentwurf verstanden, sondern als selbstverständlicher Teil österreichischer Identität.

Künstlerisch spannt der Abend einen großen Bogen. Die Opening Ceremony, gestaltet gemeinsam mit der Tanzschule Elmayer, verbindet klassische Balltradition mit urbaner Bewegungssprache. Mit Kitti Karina Farkas, fii und B-Boy Amin Drillz entsteht ein choreografischer Auftakt, der zeigt, wie selbstverständlich sich diese Welten heute begegnen.