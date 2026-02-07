Wenn urbane Kultur Ballgeschichte schreibt
Am 14. März 2026 kehrt der Wiener HipHop Ball, präsentiert von got2b, in das Palais Niederösterreich zurück und mit ihm ein Kulturformat, das längst über die Stadt hinaus Wirkung entfaltet. Was einst als mutige Idee begann, hat sich zu einem Fixpunkt im österreichischen Kulturkalender entwickelt: einem Ball, der urbane Gegenwartskultur mit der traditionsreichen Wiener Ballkultur verbindet.
Zwei Welten
Der 6. Wiener HipHop Ball steht unter der Schirmherrschaft von Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich. Ihre Unterstützung verleiht dem Ball institutionelle Bedeutung und unterstreicht auch dessen kulturpolitische Relevanz: Urbane Kultur wird hier nicht als Gegenentwurf verstanden, sondern als selbstverständlicher Teil österreichischer Identität.
Künstlerisch spannt der Abend einen großen Bogen. Die Opening Ceremony, gestaltet gemeinsam mit der Tanzschule Elmayer, verbindet klassische Balltradition mit urbaner Bewegungssprache. Mit Kitti Karina Farkas, fii und B-Boy Amin Drillz entsteht ein choreografischer Auftakt, der zeigt, wie selbstverständlich sich diese Welten heute begegnen.
Bühnenprogramm
Zur Mitternacht setzt der Ball ein internationales Statement: Der New Yorker Rapper Locksmith bringt globale HipHop-Kultur ins Palais. Ein Moment, der Wien mit der internationalen Szene verbindet.
Insgesamt wirken über 60 nationale und internationale Künstler:innen mit. Auf den Bühnen stehen unter anderem The Z, Twin-Headed Boy, Nee-Sha, Sesa, Al Pone, Jedal Strange und Li.Moon. Für den musikalischen Flow der Nacht sorgen DJs und DJanes wie Hany, Odizz, Lil Dirty, UrbArtisto, King Halim, Fresco, Chris, Diana Maracuja und Cut Damn.
Der Wiener HipHop Ball versteht sich jedoch nicht nur als künstlerisches Ereignis, sondern auch als Plattform für Dialog. Als Speaker:innen betreten die Bühne im Landtagssaal u. a. John Patrick Olegario, Gerti Schmidt, Jakob Kattner, Philipp Maschl und die Organisatorin Sajeh Tavassoli.
Unterstützung
Als Premiumpartner:innen begleiten den Wiener HipHop Ball 2026 die Wirtschaftskammer Wien, vertreten durch die Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe, die traditionsreiche Süßwarenmarke Casali, das österreichische Weingut Wegenstein sowie das international renommierte Madame Tussauds Österreich. Gemeinsam ermöglichen sie eine Plattform für Begegnung und Austausch, setzen ein Zeichen für gelebte Vielfalt und unterstützen einen kulturellen Brückenschlag, der urbane Gegenwartskultur selbstbewusst mit der österreichischen Balltradition verbindet.
Tickets sind erhältlich unter: www.hiphopball-official.com
Kommentare