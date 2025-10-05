Ungeschminkt im Theatermuseum - Kulturgespräch mit Ilse Ritter

Das Theatermuseum im Wiener Palais Lobkowitz bewahrt mit seiner international einzigartigen Sammlung nicht nur das kulturelle Gedächtnis der Theaterkunst, sondern schafft mit neuen Formaten auch Raum für Reflexion und Begegnung. Mit der Gesprächsreihe „UNGESCHMINKT“ richtet sich der Blick auf die Menschen, die das Theater prägen – auf ihre Geschichten, Erfahrungen und ihre Leidenschaft für die Bühne.

In der intimen Atmosphäre des Eroica-Saals wird der Zauber des Augenblicks eingefangen und zugleich festgehalten. Jede Ausgabe der Reihe verbindet inspirierende Gespräche mit einem anschließenden Weinempfang, der Publikum und Podiumsgäste ins Gespräch bringt. Wer nicht live dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Gespräche auch als Podcast auf Spotify nachzuhören.