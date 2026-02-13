Gewinnspiele

Tickets gewinnen: „50 Shades of Schmäh“ mit Alex Kristan
Amelie Alfon
13.02.2026, 20:03

In seiner unvergleichlichen Mischung aus temporeicher Pointendichte und rotzfrechem Charme beleuchtet Alex Kristan nicht nur die Tücken des Älterwerdens in der 50-plus-Liga, sondern auch jene, die die Political Correctness in einer scheinbar dauerempörten Welt so mit sich bringen. Ein Alex Kristan mit Schmäh und Tiefgang in Höchstform.

