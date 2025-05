summerstage 2025: Konzerte, Kunst und Kulinarik am Donaukanal

Die summerstage am Wiener Donaukanal ist auch 2025 wieder der Treffpunkt für alle, die den Sommer mit Live-Musik, Kunst, Literatur und Kulinarik genießen möchten. Zwischen Mai und August erwartet die Besucher:innen ein abwechslungsreiches Programm aus Konzerten, Lesungen, Kunstausstellungen – und kulinarischen Highlights in neuen Lokalen.

Konzerte auf der Summerstage

Der Startschuss fällt am 5. Mai mit einem echten Soul-Feuerwerk: Big John & The Vienna Soul Society bringen Klassiker von Barry White, Stevie Wonder und James Brown auf die Bühne – mit unverwechselbarer Stimme und mitreißender Energie.