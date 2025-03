Stars, Highlights und Höhepunkte des Sommertheaters live erleben!

Das Theaterfest Niederösterreich bringt auch 2025 wieder Oper, Musical, Schauspiel und Operette an die schönsten Spielorte des Landes. Doch schon am 7. April haben Sie die exklusive Gelegenheit, Stars und Highlights der kommenden Saison live in Wien zu erleben!

Wann & Wo?



Montag, 7. April 2025

Einlass: 18:00 Uhr, Beginn: 18:30 Uhr

Urania Kino, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Diese KünstlerInnen sind mit dabei:

Vincent Bueno

Clemens Unterreiner

Caroline Vasicek

Christoph Wagner-Trenkwitz

Rudi Roubinek

... und viele weitere!

Durch den Abend führt KURIER-Redakteur Werner Rosenberger. Freuen Sie sich auf exklusive Einblicke und musikalische Kostproben aus den Produktionen des Sommers 2025.

Tickets & Anmeldung:

Normalpreis: 19,- EUR

Vergünstigter Preis für KURIER Vorteilswelt-Premium-KundInnen: 15,- EUR

Ein Ticket beinhaltet:

Eintritt zum KURIER.LIVE Kulturtalk

Ein Getränk beim Einlass

KURIER "Aufgetischt" Restaurantguide gratis

Zutritt nur mit gültigem Ticket – jetzt anmelden und dabei sein!