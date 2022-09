Seitenstechen vor Lachen, magische Momente und ganz viel Musik

KabarettgrĂ¶ĂŸen live

Die Dons und Donnas des österreichischen Kabaretts haben sich beim heurigen Kabarettfestival erneut die Ehre gegeben und die Lachmuskeln des Publikums dabei strapaziert. Gekonnt ist eben gekonnt und Humor nicht umsonst die Königsdisziplin der Kommunikation. Eine, die das verstanden hat, ist Lydia Prenner-Kasper. Dem Publikum bietet sie so regelmĂ€ĂŸig ein goldenes Exit-Ticket aus dem Alltag an, immer in gewohnt spritziger Manier. Zum Kabarettfestival hat sie ihr mittlerweile siebtes Programm mitgebracht, das den klingenden Namen „Damenspitzerl“ trĂ€gt. Denn das ist, so die Kabarettistin, zweifelsfrei die Königsdisziplin des Genusses. Mit gnadenlos-mitreißenden Humor griff Lydia Prenner-Kasper Alltags- und Beziehungssituationen auf und hat sich auch nicht davor gescheut, ihr Publikum gekonnt mit einzubinden, um es mit in die Höhen des glĂŒcklich-beschwingten Damenspitzerls zu reißen.