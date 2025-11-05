Salon Salomon: Martina Salomon trifft Karl Hohenlohe
Martina Salomon und Karl Hohenlohe plaudern am 24. November 2025 in der MQ Libelle über Menschen, Rezepte und Lebenslust.
Ein Abend voller Witz, Würze und Geschichten: KURIER-Herausgeberin und Hobbyköchin Martina Salomon lädt am 24. November 2025 zum Salon Salomon in die MQ Libelle. Gemeinsam mit Karl Hohenlohe, Opernball-Kommentator und Society-Kenner, spricht sie über ihr neues Buch, in dem sie 50 ihrer spannendsten Interviewpartner – darunter auch Hohenlohe selbst – mit köstlichen Rezepten verbindet.
Ein Genuss für alle, die gute Gespräche und feine Küche lieben.
WANN: Montag, 24. November 2025 | Beginn 18.30 Uhr
WO: MQ Libelle im MuseumsQuartier | Museumsplatz 1 | 1070 Wien
Eintritt frei!
Nur mit Voranmeldung unter www.kurier-events.at/salonsalomon
