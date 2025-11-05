Salon Salomon: Martina Salomon trifft Karl Hohenlohe

Ein Abend voller Witz, Würze und Geschichten: KURIER-Herausgeberin und Hobbyköchin Martina Salomon lädt am 24. November 2025 zum Salon Salomon in die MQ Libelle. Gemeinsam mit Karl Hohenlohe, Opernball-Kommentator und Society-Kenner, spricht sie über ihr neues Buch, in dem sie 50 ihrer spannendsten Interviewpartner – darunter auch Hohenlohe selbst – mit köstlichen Rezepten verbindet.

Ein Genuss für alle, die gute Gespräche und feine Küche lieben.

WANN: Montag, 24. November 2025 | Beginn 18.30 Uhr

WO: MQ Libelle im MuseumsQuartier | Museumsplatz 1 | 1070 Wien

Eintritt frei!

Nur mit Voranmeldung unter www.kurier-events.at/salonsalomon