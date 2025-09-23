Salon Salomon: Ein Abend voller Witz, Würze und Geschmack

Wenn Journalismus auf Kochkunst trifft, entstehen die spannendsten Geschichten. Beim ersten Salon Salomon im Salon Leopold (Leopold Museum) erwartet Sie genau das: ein Abend, der die Neugier weckt und die Sinne schärft.

Die Top-Journalistin und leidenschaftliche Hobbyköchin Martina Salomon stellt ihr neues Buch vor. Darin kombiniert sie 50 ihrer packendsten Interviews mit erprobten Rezepten, die zu den jeweiligen Persönlichkeiten passen. Freuen Sie sich auf spannende Anekdoten und kulinarische Inspirationen.

Für eine extra Portion Witz sorgt Dieter Chmelar, der als Kolumnist des KURIER und Kabarettist bekannt ist. In einer launigen Doppel-Conference nehmen die beiden Sie mit hinter die Kulissen einer Redaktion und verraten, was eine gute Gastgeberin wirklich ausmacht.

Lassen Sie sich dieses exklusive Gespräch nicht entgehen.

Wann? Donnerstag, 30. Oktober 2025

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Wo? Salon Leopold (Leopold Museum), Museumsplatz 1

Der Eintritt ist frei, aber die Plätze sind begrenzt. Sichern Sie sich Ihren Platz und melden Sie sich jetzt an unter: www.kurier-events.at/salonsalomon