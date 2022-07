Rabatt mit KURIER: Keltentage im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya

Am 23. und 24. Juli werden BesucherInnen des MAMUZ Schloss Asparn/Zaya in die Zeit der Kelten zurückversetzt. Historische Darsteller und Darstellerinnen lagern an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr im archäologischen Freigelände und geben Einblicke in den Lebensalltag und das Handwerk der Kelten.



Der Schmied demonstriert etwa die eisenzeitliche Schmiedekunst, in der Töpferwerkstatt entsteht kunstvolle Keramik mit keltischen Techniken und es können historische Werkzeuge und Waffen, die gemäß originalen Fundstücken, bildlichen Darstellungen und schriftlichen Überlieferungen nachempfunden wurden, bestaunt werden.

Auch Ernährung und Religion sind Teil des Programms: Wie sah der keltische Speisezettel aus und welche Götter verehrten sie? Eindrucksvolle Geschichten rund um die Kelten runden die Tage ab.