Osmose Yoga: So haben Sie Yoga in Wien noch nicht erlebt

Manchmal braucht es nicht mehr Zeit, sondern mehr Tiefe. Mehr Wahrnehmung. Mehr Gefühl. Genau hier setzt Osmose Yoga an. Das Yoga-Studio im 2. Wiener Gemeindebezirk an lädt dazu ein, Yoga neu zu erleben: als sinnliches Zusammenspiel von Bewegung, Licht und Aromatherapie. Ein Studio, das nicht nur den Körper fordert, sondern alle Sinne wachküsst. Und dabei wohltuend anders ist als alles, was man bisher unter „Yoga in Wien“ kannte. Wo Tradition auf Innovation trifft Versteckt in einem ruhigen Innenhof, nur wenige Schritte von der U2-Station Taborstraße entfernt, liegt eine kleine Oase: das Osmose Yoga Studio. Einst eine der ältesten Tanzschulen Wiens, heute ein frisch renovierter Raum, der Minimalismus, Wärme und moderne Technik vereint. Weiß als Leinwand, Ruhe als Grundton – und darüber eine maßgeschneiderte LED-Decke, die den Raum in fein abgestimmte Farbwelten taucht.

Als erstes Yoga-Studio in Wien, das Yoga konsequent mit Licht- und Aromaerlebnissen verbindet, geht Osmose Yoga einen eigenen Weg. Hier ist Farbe kein Dekor, sondern Werkzeug. Licht kein Effekt, sondern Teil der Praxis. Und genau das macht den Unterschied spürbar. Multisensorisches Yoga: Wenn alle Sinne angesprochen werden Warum sollte Yoga nur den Körper ansprechen, wenn doch alle Sinne mitspielen können? Bei Osmose Yoga folgt jede Klasse dem natürlichen Verlauf der Sonne – und damit dem Biorhythmus des Körpers. Morgens aktivierend, abends beruhigend.

Sanftes Gold am Morgen, klares Blau am Vormittag, warmes Rot zum Ausklang des Tages: Jede Farbwelt wird bewusst gewählt und durch fein abgestimmte Aromaöle ergänzt. Orange hebt die Stimmung, Zitrus und Eukalyptus klären den Geist, Lavendel hilft beim Loslassen. Das Ergebnis ist eine Praxis, die tiefer wirkt – weil sie subtil unterstützt, statt laut zu fordern. Oder wie Studio-Gründer Manuel Neumann es formuliert: „Osmose Yoga ist aus der Frage entstanden, wie sich Yoga zeitgemäß und gleichzeitig tief erleben lässt. Ich wollte einen Ort schaffen, an dem Yoga nicht erklärt werden muss, sondern spürbar wird. Licht, Farbe und Duft sind für mich natürliche Werkzeuge, um Räume zu öffnen, in denen Balance entsteht – und eine Ruhe, die man über die Matte hinaus mitnimmt.“

Wie es sich anfühlt, bei Osmose Yoga zu praktizieren Eine Yogastunde bei Osmose beginnt nicht erst auf der Matte. Schon beim Ankommen stellt sich dieses Gefühl ein, „richtig“ zu sein. Offenheit, Respekt und ein wertschätzendes Miteinander sind hier keine Schlagworte, sondern gelebter Alltag. Alle sind willkommen – unabhängig von Erfahrung, Körper, Identität oder Lebensstil. Die Klassen selbst sind klar strukturiert, liebevoll angeleitet und gleichzeitig frei von Leistungsdruck. Ob dynamischer Flow, ruhiges Yin, Inside Flow zur Musik, Atemarbeit oder Klangreisen: Jede Einheit ist durchdacht, sinnlich und wohltuend. Der Ablauf ist unkompliziert, die Atmosphäre entspannt, die Wirkung überraschend nachhaltig. Praktisch gedacht wurde ebenfalls: Hochwertige Ausstattung, Duschen, Föhn, zwei getrennte Umkleiden – und ein Studio, das 20 Minuten vor Beginn öffnet. Genug Zeit also, um vor Ort anzukommen. Und noch wichtiger: bei sich selbst.

Mehr als ein Studio – ein Raum für Entwicklung Neben dem regulären Stundenplan bietet Osmose Yoga auch Workshops, Events und fundierte Aus- und Weiterbildungen an. Für alle, die tiefer eintauchen möchten – sei es in die eigene Praxis oder in einen neuen beruflichen Weg. Immer mit dem gleichen Anspruch: Wirkung statt Oberfläche. Tiefe statt Trend.

Infos Osmose Yoga

Große Pfarrgasse 12/18

1020 Wien

www.osmose.yoga Kontakt: office@osmose.yoga