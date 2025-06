Ö1 Kommunikation - Ö1 Science Arena: Weltrettung per Gerichtsbeschluss?

Die Debatte

Klimaklagen haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Vor einem Jahr hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erstmals in einem Urteil eine Verletzung der Menschenrechte festgestellt: Schweizer Seniorinnen hatten geklagt, weil ihr Land nicht das Nötige gegen die fortschreitende Klimaerwärmung tue.



Wie kann man in Sachen Klimaschutz vor Gericht gehen? Lässt sich Klimapolitik über Gerichtsurteile beeinflussen? Inwieweit machen Gerichte dann selbst Politik? Sind die Menschenrechte ein geeignetes Mittel, um ambitioniertere Klimapolitik zu erreichen?



Diese Fragen diskutieren die Rechtsanwältin Michaela Krömer, die schon mehrere Klimaklagen eingebracht hat, und der Rechtswissenschaftler Michael Lysander Fremuth, Direktor des Ludwig Boltzmann Instituts für Grund- und Menschenrechte.

Moderation

Birgit Dalheimer | Ö1

Anzeige In Kooperation mit dem Wiener Städtischen Versicherungsverein

Service

Dienstag | 17. Juni 2025 | 18.00 Uhr

Ringturm | Schottenring 30 | 1010 Wien

Mit anschließendem Umtrunk

Moderation: Birgit Dalheimer | Ö1 Wissenschaftsredakteurin



Anmeldung erforderlich: backstage.ORF.at

Begrenzte Platzkapazität!

Einlass ab 17.30 Uhr

Die packendsten Momente der Diskussion sind in der Sendung Science Arena am 7. Juli 2025 um 16.05 Uhr zu hören.

Science Arena