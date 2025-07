Natur. Wasser. Genuss – Tourismus am Neusiedler See im Wandel

Zwischen Schilf und Surfbrett, Vogelbeobachtung und Weinverkostung: Der Neusiedler See steht exemplarisch für den Spagat zwischen Naturerlebnis, Freizeitspaß und regionaler Kulinarik. Doch wie gelingt nachhaltiger Tourismus in einer Region, die so vielfältig wie sensibel ist? Vertreter:innen aus Politik, Tourismus, Natur, Wassersport und Gastronomie diskutieren am 16. Juli 2025 über Chancen, Herausforderungen und notwendige Veränderungen.

Gäste:

Heinrich Dorner - Landesrat Burgenland

Didi Tunkel – GF Burgenland Tourismus

Moderation:

Martin Gebhart – KURIER Chefredakteur

Datum: 16.07.2025

Einlass: ab 17:30 Uhr

Beginn Gespräch: 18:00 Uhr

Ort: das Fritz, Seebad 1, 7121 Gemeinde Weiden am See

Anmeldung: kurier-events.at/neusiedl