Max Richter kehrt 2026 mit Tour ins Wiener Konzerthaus zurück

Max Richter kehrt zurück nach Wien: Am 7. März 2026 lässt der Star-Komponist im Wiener Konzerthaus seine gefeierten Werke „In A Landscape“ und „The Blue Notebooks“ live erklingen. Die neue „European Tour 2026“ ist seine erste große Europarückkehr seit der Welttournee 2024 – und ein Pflichttermin für alle Fans moderner Klassik.

Auch abseits der Bühne bleibt Richter produktiv. Erst kürzlich erschien sein Soundtrack zu Chloé Zhaos kommendem Film „Hamnet“. Gleichzeitig feierte sein Ausnahmewerk „SLEEP“ sein zehnjähriges Jubiläum – inklusive besonderer Konzertabende und dem neuen Begleitalbum „Sleep Circle“.

Ein Klangarchitekt mit globalem Einfluss

Richter zählt zu den einflussreichsten Komponisten unserer Zeit. Seine Mischung aus klassischer Orchestrierung und elektronischer Klangwelt begeistert ein Millionenpublikum, das seine Musik bereits über drei Milliarden Mal gestreamt hat. Zusätzlich arbeitet er regelmäßig mit namhaften Regisseuren, Modehäusern und Choreografen zusammen.

Mit dem von ihm mitbegründeten Studio Richter Mahr schafft er außerdem einen kreativen Rückzugsort in Oxfordshire – ein Ort, an dem Kunst, Natur und Technologie aufeinandertreffen.

