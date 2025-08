Liquid Market 2025: Alles, was das Glas begehrt!

Wenn sich das eindrucksvolle Otto-Wagner-Areal am Wiener Wilhelminenberg in eine Bühne für kreative Getränke, kulinarische Vielfalt und musikalische Highlights verwandelt, ist wieder Zeit für das LIQUID MARKET Festival. Von 28. bis 30. August 2025 feiern Genussmenschen aus ganz Europa gemeinsam das zehnjährige Bestehen eines Events, das sich längst über klassische Barkultur hinausentwickelt hat. Was einst als Szene-Treff für Cocktail-Liebhaber:innen begann, ist heute ein interdisziplinäres Erlebnisfestival – ein Ort der Begegnung, der Inspiration und der neuen Geschmackserlebnisse.

Von Signature-Drinks bis Streetfood: Ein Fest für alle Sinne Das Herzstück des Liquid Market bleibt die Barkultur – über 150 Bars, Produzent:innen und Marken präsentieren ihre neuesten Kreationen, darunter bekannte Namen wie die Chapel Bar, Mirror Bar aus Bratislava, Soulmate oder die Eden Bar. Neben Signature Cocktails und Craft-Spirits rücken aber auch alkoholfreie Innovationen verstärkt in den Fokus – ein Zeichen dafür, wie vielfältig und zugänglich moderne Barkultur heute ist.

Auch kulinarisch wird 2025 groß aufgetischt. Das Festival bringt unterschiedlichste Konzepte zusammen: Besucher:innen erwartet eine Mischung aus herzhaftem Streetfood, regional interpretierter Heurigenküche und internationalen Foodtrucks. Ob Wagyu-Burger von 7777BBQ, Fusion Tacos von Tschak, orientalische Heurigen-Spezialitäten von Döner Veltliner oder kreative Hot Dogs von Underdog – die Auswahl ist ebenso abwechslungsreich wie hochwertig.

Ergänzt wird das kulinarische Programm durch renommierte Weingüter wie Kracher, Jurtschitsch, Meinklang, Loimer oder Domaine Wachau, die zum Verkosten und Verweilen einladen. Für Kaffee-Aficionados ist mit GOTA Coffee ein mehrfach international ausgezeichnetes Kollektiv mit eigener Area vor Ort.

Musik, Workshops und Wettbewerbe: Das Rahmenprogramm begeistert Auch abseits von Glas und Teller bietet das Festival ein abwechslungsreiches Programm. Zahlreiche Live-Acts und DJs sorgen tagsüber für entspannte Vibes und abends für ausgelassene Stimmung. Die musikalische Bandbreite reicht dabei von elektronischen Sets über Worldbeat bis hin zu Livebands mit Balkan- und Psychedelic-Einflüssen. Auf der Open-Air-Stage treten unter anderem Madame Baheux, Takeshi’s Cashew, Anna Chiara und Steve Hope auf, begleitet von Kollektiven wie Festklub, Boho Beats oder den Superfly DJs.

Inhaltlich tiefer eintauchen können Besucher:innen bei spannenden Masterclasses, Panels und Tastings. So zeigt etwa die Winzerlegende Gerhard Kracher, wie sich aus Süßwein außergewöhnliche Cocktails kreieren lassen – gemeinsam mit Festivalgründer Bert Jachmann. Auch der Prosecco-Spezialist Foss Marai lädt zu exklusiven Verkostungen ein. Ein besonderes Highlight ist zudem die „Austro Spirits Cocktail Competition“, bei der Bartender:innen mit ausschließlich regionalen Zutaten um den besten Drink wetteifern. Und wer es rasant mag, schaut bei der kultigen „The Cool and The Fast“-Challenge vorbei, dem Wettkampf um den schnellsten Shaker der Szene.

Nachhaltig feiern: Verantwortung trifft Erlebnis Als modernes Festival stellt sich der Liquid Market auch gesellschaftlichen Fragen. Mit einem durchdachten Pfandsystem, einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Marken wie Waterdrop und Fonio, sowie mit Panels zum Thema nachhaltige Innovationen in der Getränke- und Eventbranche setzt das Festival ein bewusstes Zeichen. Auch im Bereich Mobilität wird mit Partnern wie Bolt und Maxus Motors auf umweltfreundliche Lösungen gesetzt, um den Besucher:innen eine stressfreie An- und Abreise zu ermöglichen.

