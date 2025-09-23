KURIER.live Golf Trophy 2025: Jetzt für das Turnier anmelden!

Am 16. Oktober 2025 heißt es Abschlag zur KURIER.live Golf Trophy im Golfclub Atzenbrugg. Gespielt wird ein spannendes Stableford-Turnier, zu dem alle Spielerinnen und Spieler mit Clubmitgliedschaft und einer Stammvorgabe (WHI) von max. 54 herzlich eingeladen sind.

Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten attraktive Sachpreise. Und das Beste: Mit dem Vorteils-Package um nur € 79,– (statt € 110,–) sichern Sie sich Startgeschenk, Nenngeld, Greenfee, eine Stärkung nach 9-Loch sowie einen kulinarischen Ausklang.

Jetzt anmelden und dabei sein!

Termin: Donnerstag, 16.10.2025

Donnerstag, 16.10.2025 Ort: Golfclub Atzenbrugg, Am Golfplatz 1, 3452 Atzenbrugg

Golfclub Atzenbrugg, Am Golfplatz 1, 3452 Atzenbrugg Anmeldeschluss: 12.10.2025

Zutritt zur Veranstaltung nur nach Anmeldung und mit gültigem Ticket.

Weitere Infos & Anmeldung: kurier-events.at/trophy25

Kontakt: Atzenbrugg 02275/20075, office@countryclub.at