KURIER.live Golf Trophy 2025: Jetzt für das Turnier anmelden!
Am 16. Oktober lädt der KURIER zur Golf Trophy in Atzenbrugg – mit Vorteils-Package, Preisen & kulinarischem Ausklang.
Am 16. Oktober 2025 heißt es Abschlag zur KURIER.live Golf Trophy im Golfclub Atzenbrugg. Gespielt wird ein spannendes Stableford-Turnier, zu dem alle Spielerinnen und Spieler mit Clubmitgliedschaft und einer Stammvorgabe (WHI) von max. 54 herzlich eingeladen sind.
Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten attraktive Sachpreise. Und das Beste: Mit dem Vorteils-Package um nur € 79,– (statt € 110,–) sichern Sie sich Startgeschenk, Nenngeld, Greenfee, eine Stärkung nach 9-Loch sowie einen kulinarischen Ausklang.
Jetzt anmelden und dabei sein!
- Termin: Donnerstag, 16.10.2025
- Ort: Golfclub Atzenbrugg, Am Golfplatz 1, 3452 Atzenbrugg
- Anmeldeschluss: 12.10.2025
Zutritt zur Veranstaltung nur nach Anmeldung und mit gültigem Ticket.
Weitere Infos & Anmeldung: kurier-events.at/trophy25
Kontakt: Atzenbrugg 02275/20075, office@countryclub.at
Kommentare