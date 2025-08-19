„Dunkle Spuren“ live auf der Bühne - Podcast-Night mit Zusatztermin
True-Crime-Abend Zusatztermin am 20.08.2025 im Village Cinema Wien Mitte I Saal 10 I 1030 Wien
Nachdem die erste KURIER Podcast-Night rasch ausverkauft war, gibt es am 20. Oktober 2025 eine zweite Auflage von „Dunkle Spuren“ live auf der Bühne.
Die KURIER-ReporterInnen des True-Crime Podcast-Teams werden von ihren Recherchen zu einem Fall aus Wien erzählen, den es noch nicht in einer Folge zu hören gab.
Danach gibt es die Möglichkeit in einem Q&A Fragen zu stellen.
Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend.
Schnell Ticket sichern!
Ort: Village Kino Wien Mitte, Saal 10
Einlass: ab 18:30 Uhr
Beginn: ca. 19:00 - 22.30 Uhr
Tickets:
- EUR 15,- Normalpreis
- EUR 13,- für Premium-Kund:innen der KURIER-Vorteilswelt
Anmeldung & Tickets: www.kurier-events.at/podcastnight
Bitte beachten Sie: Der Zutritt ist nur nach vorheriger Anmeldung und mit gültigem Ticket möglich.
