„Dunkle Spuren“ live auf der Bühne - Podcast-Night mit Zusatztermin

Podcast Cover von "Dunkle Spuren", schwarze Silhouette einer Person mit Taschenlampe in der Hand
True-Crime-Abend Zusatztermin am 20.08.2025 im Village Cinema Wien Mitte I Saal 10 I 1030 Wien
Von KURIER Marketing
20.08.25, 01:01
Nachdem die erste KURIER Podcast-Night rasch ausverkauft war, gibt es am 20. Oktober 2025 eine zweite Auflage von „Dunkle Spuren“ live auf der Bühne. 

Die KURIER-ReporterInnen des True-Crime Podcast-Teams werden von ihren Recherchen zu einem Fall aus Wien erzählen, den es noch nicht in einer Folge zu hören gab.

Danach gibt es die Möglichkeit in einem Q&A Fragen zu stellen.

Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend.

Ort: Village Kino Wien Mitte, Saal 10
Einlass: ab 18:30 Uhr
Beginn: ca. 19:00 - 22.30 Uhr 

Tickets:

  • EUR 15,- Normalpreis
  • EUR 13,- für Premium-Kund:innen der KURIER-Vorteilswelt

Anmeldung & Tickets: www.kurier-events.at/podcastnight
Bitte beachten Sie: Der Zutritt ist nur nach vorheriger Anmeldung und mit gültigem Ticket möglich.

(kurier.at)  | 

