Nachdem die erste KURIER Podcast-Night rasch ausverkauft war, gibt es am 20. Oktober 2025 eine zweite Auflage von „Dunkle Spuren“ live auf der Bühne.

Die KURIER-ReporterInnen des True-Crime Podcast-Teams werden von ihren Recherchen zu einem Fall aus Wien erzählen, den es noch nicht in einer Folge zu hören gab.

Danach gibt es die Möglichkeit in einem Q&A Fragen zu stellen.

Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend.

Schnell Ticket sichern!

Ort: Village Kino Wien Mitte, Saal 10

Einlass: ab 18:30 Uhr

Beginn: ca. 19:00 - 22.30 Uhr

Tickets:

EUR 15,- Normalpreis

EUR 13,- für Premium-Kund:innen der KURIER-Vorteilswelt

Anmeldung & Tickets: www.kurier-events.at/podcastnight

Bitte beachten Sie: Der Zutritt ist nur nach vorheriger Anmeldung und mit gültigem Ticket möglich.