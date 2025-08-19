Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, verwandelt sich das Urania Kino in Wien in den Schauplatz für einen Abend voller Spannung und Gänsehautmomente. Zum allerersten Mal bringt der KURIER seinen erfolgreichen True-Crime-Podcast „Dunkle Spuren“ live auf die Bühne – ein Must für alle Krimi-Fans.

Die Reporterinnen des „Dunkle-Spuren“-Teams nehmen das Publikum mit in ihre Recherchearbeit und erzählen von einem bislang unveröffentlichten Fall aus Wien, der bisher nicht im Podcast zu hören war.

Im Anschluss haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die Journalistinnen im Rahmen eines Q&A direkt zu befragen.

Ort: Urania Kino, Wien

Einlass: ab 19:00 Uhr

Beginn: ca. 19:30 Uhr

Tickets:

EUR 15,- Normalpreis

EUR 13,- für Premium-Kund:innen der KURIER-Vorteilswelt

Anmeldung & Tickets: www.kurier-events.at/podcastnight

Bitte beachten Sie: Der Zutritt ist nur nach vorheriger Anmeldung und mit gültigem Ticket möglich.