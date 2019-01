KURIER lud zum 2. Mal ins Metro Kinokulturhaus

Georg Markus versteht es, Geschichte so aufzubereiten, dass sie auch gelesen wird. Und Geschichten so zu erzählen, dass sie oft ein Schmunzeln provozieren. Der Bestseller-Autor fördert immer wieder Erstaunliches zutage, aktuell im Band „Das gibt’s nur bei uns“ über Ereignisse und Persönlichkeiten, wie es sie nur in Österreich geben kann. Das liegt nicht zuletzt an der rot-weiß-roten Mischung aus Schlamperei und Raunzen, aus Größenwahn und fehlendem Selbstbewusstsein, garniert mit Schmäh und Charme.