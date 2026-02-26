Wie steht es um die Gesundheitsversorgung in Österreich – und wie erleben die Menschen die Situation vor Ort? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung „KURIER LIVE – Wie krank ist unser Gesundheitssystem?“, zu der der KURIER am 10. März 2026 nach Gänserndorf lädt.

Ergebnisse einer großen Regional-Umfrage als Basis

Die Gesundheitsversorgung zählt zu den zentralen Zukunftsthemen – nicht zuletzt angesichts einer älter werdenden Gesellschaft. Gleichzeitig ringen Bund, Länder und Gemeinden seit Monaten um die Finanzierung des Systems. Doch wie gut fühlen sich die Menschen tatsächlich versorgt?

Antworten darauf liefert die große KURIER-Regional-Umfrage, die in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut OGM durchgeführt wurde. Mehr als 22.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre Einschätzungen abgegeben. Die Ergebnisse ermöglichen nicht nur einen Vergleich zwischen den Bundesländern, sondern – dank der hohen Beteiligung im Osten Österreichs – auch Auswertungen auf Bezirksebene.

Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für eine öffentliche Diskussion mit Experten aus der Praxis.

Expertentalk mit regionalem Fokus

Über die aktuelle Lage, Herausforderungen und mögliche Lösungen sprechen:

Dr. Franz Tödling , Bezirksärztevertreter Bezirk Gänserndorf

, Bezirksärztevertreter Bezirk Gänserndorf Dr. Philipp Balga , Allgemeinmediziner

, Allgemeinmediziner Prim. Dr. Ronald Zwertek, MBA, Ärztlicher Direktor Landesklinikum Mistelbach–Gänserndorf

Durch den Abend führt KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart.

Termin und Anmeldung

Die Veranstaltung findet am 10. März 2026 im Festsaal im Haus der Wirtschaft, Eichamtstraße 15, 2230 Gänserndorf statt.

Einlass ist ab 17:30 Uhr, Beginn der Diskussion um 18:00 Uhr.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich unter: www.kurier-events.at/gesundheit