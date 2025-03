KURIER live Gespräch: Wien wählt

Am 27. April 2025 stehen in Wien die Landtags- und Gemeinderatswahlen an – eine richtungsweisende Entscheidung für die Zukunft der Stadt. Bereits am 9. April haben Sie die Gelegenheit, beim KURIER live Gespräch direkt mit den SpitzenvertreterInnen der Parteien zu diskutieren.



Wann: Mittwoch, 9. April 2025

Einlass: 18:00 Uhr, Beginn: 18:30 Uhr

Wo: Urania Kino, Uraniaplatz 1, 1010 Wien

Diese PolitikerInnen stellen sich Ihren Fragen:

Bettina Emmerling (NEOS)

Karl Mahrer (ÖVP)

Barbara Novak (SPÖ)

Judith Pühringer (Die Grünen)

Dominik Nepp (FPÖ)

Durch den Abend führen Martin Gebhart (KURIER-Chefredakteur) und Christoph Schwarz (stv. KURIER-Chefredakteur).

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Fragen und Anliegen direkt an die politischen EntscheidungsträgerInnen zu richten.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich!

Jetzt anmelden und mitdiskutieren!