Genau diesen Fragen widmet sich das nächste Female Empowerment Event des KURIER am 16. Juni im Hoxton Vienna Hotel . Dabei geht es um mehr als Karrieretipps – es geht um echte Strategien, persönliche Entscheidungen und nachhaltige Wege zum Erfolg. Wie gelingt eine Karriere, die wirklich zu mir passt?

Das Programm:

🔹 Keynote: Martin Giesswein – Autor, Speaker und WU-Lecturer, eröffnet den Abend mit einem Impuls zur Zukunft der Karriere.

🔹 Sponsor-Talk: Andrea Ruth-Kutschera, Head of Group Finance, Merkur Versicherung, gibt Einblicke in berufliche und finanzielle Vorsorge.

🔹 Interview: Heidi Glück, ehemalige Kanzlersprecherin, Managerin und Kommunikationsexpertin, spricht über Karriereentscheidungen und den Umgang mit Macht

🔹 Doppel-Konferenz: Karriere-Coach Tim Noldin trifft auf Natalie Bairaktaridis, Headhunterin bei Ward Howell – gemeinsam analysieren sie Chancen, Potenziale und Fallstricke im Karriereweg.

🔹 Talk-Gast: Andrea Ruth-Kutschera (Head of Group Finance & Prokuristin, Merkur Versicherung) im Gespräch mit Sandra Baierl

Durch den Abend führt Sandra Baierl, KURIER Ressortleiterin Job & Business.

Ein Abend voller Inspiration, Klartext und Impulse – für alle, die ihre Karriere bewusst gestalten wollen.