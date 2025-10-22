Korsika entdecken – ein Abend voller Mittelmeer-Flair in Wien

Wer Lust auf Sonne, Meer und mediterranes Lebensgefühl hat, sollte sich den KURIER LIVE Reiseabend „Korsika“ nicht entgehen lassen.

Am Dienstag, 4. November 2025, lädt der KURIER gemeinsam mit Atout France, Korsika Tourismus und Air Corsica zu einem besonderen Abend ins Grand Loft im Filmquartier Wien (Schönbrunner Straße 31, 1050 Wien) ein.

Noch vor der TV-Ausstrahlung zeigt der KURIER exklusiv die neue Reise-Doku „Korsika“. Durch den Abend führt KURIER-Reisechef Axel Halbhuber, der gemeinsam mit Expertinnen und Experten des Tourismusverbands Korsika über die schönsten Plätze, verborgenen Geheimnisse und kulinarischen Highlights der Insel spricht.

Auch der Genuss kommt nicht zu kurz: Serviert werden korsische Spezialitäten, begleitet von der Chance auf attraktive Preise – darunter 1x2 Flüge nach Korsika mit Air Corsica und ein Reisegutschein von Raiffeisen Reisen. Zudem präsentiert Raiffeisen Reisen exklusive Angebote und Packages für die kommende Saison.

KURIER LIVE Reise | Korsika

Dienstag, 4. November 2025

Grand Loft, Filmquartier Wien, Schönbrunner Straße 31, 1050 Wien

Einlass: 18.00 Uhr | Beginn: 18.30 Uhr

Eintritt frei – Teilnahme nur nach rückbestätigter Anmeldung unter kurier-events.at/reiselive.

Hinweis: Aktuell ist die Veranstaltung ausgebucht.