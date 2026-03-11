Klimaneutralität ohne Wohlstandsverlust – geht das?

Wie kann Österreich klimaneutral werden, ohne dabei Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätze und sozialen Zusammenhalt zu gefährden? Dieser Frage widmet sich eine Diskussionsveranstaltung am Mittwoch, 18. März 2026, um 18.30 Uhr im Hotel InterContinental Wien.

Unter dem Titel „Klimaplan für Österreich – Ökologische Transformation als Wohlstandstreiber“ laden Club 20 und eXplore! zu einem Austausch über Innovation, Investitionen und die politischen Rahmenbedingungen ein, die für eine erfolgreiche Transformation notwendig sind.

Durch den Abend führt Christoph Schwarz, stellvertretender Chefredakteur des KURIER. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft wird er darüber sprechen, welche Chancen der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft bietet und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen.

Auf dem Podium diskutieren:

Univ. Prof. Dr. Jesús Crespo Cuaresma , Professor für Volkswirtschaftslehre an der WU Wien

, Professor für Volkswirtschaftslehre an der WU Wien Michael Kowatschew , Mitgründer von Heizma

, Mitgründer von Heizma Tina Deutsch , Vorständin am KONTEXT Institut für Klimafragen

, Vorständin am KONTEXT Institut für Klimafragen Univ. Prof. Dr.ⁱⁿ Hermine Mitter, Professorin am Institut für Umweltsystemwissenschaften, Uni Graz

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eine Reservierung wird empfohlen.

Anmeldung unter: www.club20.net.