Kinderschutz-Gala „Lichter der Hoffnung“ in Wien

Am 20. November 2025, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, findet in Wien die 1. Kinderschutz-Gala „Lichter der Hoffnung“ statt. Veranstaltet von ECPAT Österreich, will der Abend auf die Rechte von Kindern und Jugendlichen aufmerksam machen und ein klares Zeichen gegen sexuelle Ausbeutung setzen.

In der exklusiven Location ThirtyFive über den Dächern Wiens erwartet die Gäste ein vielseitiges Programm: Eine Lesung „Kinderleben“ mit den Burgtheater-Stars Michael Maertens und Marie-Luise Stockinger, Musikkabarett von Thomas Strobl, ein festliches Gala-Dinner und eine Silent Auction.