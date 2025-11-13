Kinderschutz-Gala „Lichter der Hoffnung“ in Wien
Am 20. November 2025, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, findet in Wien die 1. Kinderschutz-Gala „Lichter der Hoffnung“ statt. Veranstaltet von ECPAT Österreich, will der Abend auf die Rechte von Kindern und Jugendlichen aufmerksam machen und ein klares Zeichen gegen sexuelle Ausbeutung setzen.
In der exklusiven Location ThirtyFive über den Dächern Wiens erwartet die Gäste ein vielseitiges Programm: Eine Lesung „Kinderleben“ mit den Burgtheater-Stars Michael Maertens und Marie-Luise Stockinger, Musikkabarett von Thomas Strobl, ein festliches Gala-Dinner und eine Silent Auction.
Die Veranstaltung steht unter dem Ehrenschutz von Doris Schmidauer, der Ehegattin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. „Kinder brauchen Menschen, die ihre Stimme erheben, wenn andere schweigen“, betont ECPAT Österreich. Die Organisation setzt sich seit über 20 Jahren für Aufklärung, Prävention und Kinderschutzkonzepte ein.
Termin: Donnerstag, 20. November 2025, 18:00 Uhr
Ort: ThirtyFive, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien
Tickets: ab € 150 – Infos & Anmeldung: ecpat.at/kinderschutz-gala-lichter-der-hoffnung.html
