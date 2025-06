Hat Österreich eine Zwei-Klassen-Justiz?

René Benko in U-Haft, Karl-Heinz Grasser im Gefängnis, Sebastian Kurz freigesprochen – aber weiterhin Beschuldigter. Heinz-Christian Strache ebenfalls. Wie fair und gleich ist die österreichische Justiz wirklich?

Bei der KURIER Live Podcast Night am 23. Juni 2025 in der Libelle im Wiener MQ diskutieren Top-Anwalt Norbert Wess und das KURIER-Innenpolitik-Team die brennende Frage:

Gibt es eine Zwei-Klassen-Justiz in Österreich?

Es geht um clamorose Verfahren, Kronzeugen wie Thomas Schmid und Sabine Beinschab, Prozesslängen, Anwaltskosten – und um Gerechtigkeit. Ein Abend voller Einblicke, Einschätzungen und spannender Debatte.

