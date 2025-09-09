Happy Business Festival : Mindset, Marketing & KI clever nutzen

Am Freitag, den 19. September 2025, verwandelt sich das Andaz Vienna Am Belvedere in den Hotspot für Unternehmer:innen, Selbstständige und Marketing-Profis. Beim Happy Business Festival dreht sich alles um die Themen, die heute über Erfolg entscheiden: authentisches Marketing, strategische Sichtbarkeit und der smarte Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Business-Alltag.

Was das Festival besonders macht? Statt trockener Theorie erwartet die Besucher:innen ein Powertag voller Praxisnähe: Von inspirierenden Keynotes über Deep Dive-Sessions bis hin zu interaktiven Masterclasses. Die Mischung garantiert konkrete Impulse, die sofort im eigenen Business umgesetzt werden können – smart, persönlich und klar.

Zu den 20 Top-Speaker:innen zählen Größen wie Philipp Maderthaner, Claudia Stöckl, Silvia Schneider, Katharina Schneider und Laura Haidinger von Canva. Sie teilen ihr Wissen und ihre Erfahrungen, geben Einblicke hinter die Kulissen und liefern wertvolle Strategien für nachhaltigen Erfolg.

Doch das Happy Business Festival ist weit mehr als ein Wissens-Event: Es bietet zahlreiche Networking-Möglichkeiten, spannende Begegnungen mit Gleichgesinnten und ein buntes Rahmenprogramm, das Inspiration und Leichtigkeit miteinander verbindet. Wer sich und sein Business weiterentwickeln möchte, wird hier garantiert einen großen Schritt nach vorne machen.

Jetzt Ticket sichern: happybusinessfestival.com

KURIER-Leser:innen profitieren von -15 % Rabatt mit dem Code HAPPYKURIER.

Wann: 19. September 2025

Wo: Andaz Vienna Am Belvedere, Arsenalstraße 10, 1100 Wien