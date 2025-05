Freuen Sie sich auf Theatermomente, die bleiben!

Einen besonderen Akzent setzt die Dramatisierung von Heimito von Doderers Die Wasserfälle von Slunj, in Szene gesetzt von Beverly Blankenship. Der psychologisch dichte Text wird durchdas sensible Spiel von Daniel Jesch, Emese Fay, Johanna Mahaffy, Skye und Sona MacDonald zum atmosphärischen Epochenbild. Im Mittelpunkt steht die Reise des Industriellen Robert Clayton und seines Sohnes Donald, die auf eine Welt im Umbruch treffen. Mit einem fein abgestimmten Zusammenspiel von Text, Musik und Bühne entsteht einAbend, der nicht nur Doderer-Fans ansprechen dürfte. Nicolaus Hagg hat den Roman für die Festspiele dramatisiert.

Wenn die Bühne im Theater Reichenau wieder zum Leben erwacht, wenn Sprache auf Emotion trifft und sich die Tradition der Region mit Theaterkunst verbindet, dann ist Festspielzeit in Reichenau. Ab 3. Juli bietet das Festival ein hochkarätiges Programm mit literarischen Adaptionen, pointierten Gesellschaftsstücken und eindrucksvollen Regiehandschriften – allesamt getragen von herausragenden Ensembles. Und schon jetzt wird geprobt, was im Sommer das Publikum begeistern soll. Jede Produktion ist ein Versprechen auf einen intensiven Theaterabend – im stimmungsvollen Ambiente zwischen Rax und Semmering.

Einen weiteren Höhepunkt bildet die Bühnenadaption von Joseph Roths Hiob, inszeniert von Alexandra Liedtke. Erzählt wird die Geschichte des frommen Mendel Singer –ein Mann, dessen Lebendurch Krankheit, Verlust und Emigration erschüttert wird. Joseph Lorenz kehrt als Mendel Singer nach Reichenau zurück, Julia Stemberger spielt seine Frau Deborah, Katharina Lorenz– erstmals in Reichenau –Tochter Mirjam. Wolfgang Hübsch glänzt in mehreren Rollen, an ihrer Seite spielen Alex Kapl und Gregor Schulz. Für musikalische Intensität sorgt Violinist Aliosha Biz, dessen Live Spiel die emotionale Tiefedes Stücks noch verstärkt. Regisseurin Liedtke sieht in Hiob als mehr als ein individuelles Schicksal: „Es ist auch eine Geschichte über Heimatverlust, über innere Zerrissenheit – Themen, die gerade in dieser Zeit besondere Resonanz finden.“