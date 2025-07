"Flower Power": Freier Eintritt am KURIER-Tag

Die Landesgalerie Niederösterreich in Krems liegt direkt am Eingang zur Wachau – einem der schönsten Weltkulturerbegebiete Europas. Wer Kunst und Natur auf besondere Weise verbinden möchte, findet hier das perfekte Ziel für einen sommerlichen Ausflug.

Ein besonderer Anlass bietet sich am 20. Juli: Am KURIER-Tag ist der Eintritt in die Ausstellung „Flower Power. Eine Kulturgeschichte der Pflanzen“ kostenlos, wenn man einen KURIER mitbringt. Zusätzlich zum kostenlosen Eintritt erhalten KURIER-Leser:innen einen Katalog der letzten sechs Ausstellungsjahre geschenkt. Die Ausstellung ist an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet – ideal für alle, die die Natur- und Kulturgeschichte der Pflanzen neu entdecken wollen.

Pflanzen und Menschen

Mit über 400 Exponaten aus Kunst, Kultur- und Naturgeschichte ist die Schau „Flower Power“ eine opulente Hommage an die Welt der Pflanzen. Sie beleuchtet die Bedeutung von Pflanzen im Alltag, in Religion, Kunst und Gesellschaft – von der Gotik bis in die Gegenwart.

Das Besondere: Pflanzen werden nicht nur als biologische Wesen betrachtet, sondern als kulturelle Träger von Symbolik, Macht und Geschichte.

Warum hält die Jungfrau Maria eine Lilie?

Wieso wurde ein Apfel zum Sinnbild des Sündenfalls?

Und wie konnte eine einzige Blume – die Tulpe – im 17. Jahrhundert eine Finanzblase auslösen?

Solchen Fragen geht die Ausstellung in eindrucksvollen Bildern, historischen Herbarien und künstlerischen Werken auf den Grund.