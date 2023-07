Fiction Film Brunch – Ein Schmankerl für Filmschaffende

Entzündende Aufbruchsstimmung, tiefe Einblicke hinter die Filmkulissen und ernsthafte Diskussionen – das bekam der Fiction Film Brunch (FFB) einmal mehr unter einen Hut. Man nehme gut gediente Oldies, zusammen mit top motivierten Jungstars der österreichischen Filmbranche, verfeinert mit dem einzigartigen Flair eines Brunchs am Samstagvormittag – et voilà: So wurde das fünfte Treffen am 01.07.2023 im Freizeitclub Wagenrad ein voller Erfolg.