Female Empowerment Event: Karriere planen? Karriere machen! 29.09.2025
Karriere planen? Karriere machen!
Female Empowerment live: Am 29. September 2025 lädt der KURIER zum nächsten Termin der Female Empowerment Eventreihe ins The Hoxton Hotel ein. Drei Stunden voller Inspiration, neuer Perspektiven und wertvollem Networking erwarten Sie.
Warum teilnehmen?
Erfolg braucht Planung, Mut und die richtigen Impulse. Genau darum geht es bei diesem Event: Wie gestalte ich meinen Karriereweg bewusst – und wie werden aus Plänen echte Chancen? Freuen Sie sich auf praxisnahe Tipps und persönliche Einblicke von Top-SpeakerInnen.
Programm-Highlights:
- Keynote: Martin Giesswein
- Talks: Lara Vadlau, Olympiasiegerin & Chirurgin | Silvia Polan, JTI | Natalie Bairaktaridis, Headhunterin
- Moderation: Sandra Baierl, KURIER
Networking inklusive:
Zum Ausklang laden wir zu Sekt & Häppchen im 70s Style ein – die perfekte Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre mit ExpertInnen und Gleichgesinnten auszutauschen, sich zu vernetzen und inspirieren zu lassen.
Ort: The Hoxton Hotel, Wien
Datum: Montag, 29.09.2025
Uhrzeit: 17:00–20:00 Uhr
Ablauf des Abends:
17.00 Uhr: Ankommen im The Hoxton Hotel
17.30 Uhr: Key Note, Interview + Diskussionen
Ab 18.45 Uhr: Networking
Jetzt Tickets sichern – EUR 25,00
Anmeldungen unter: www.kurier-events.at/empowerment
Kommentare