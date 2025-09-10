Female Empowerment Event: Karriere planen? Karriere machen! 29.09.2025

Karriere planen? Karriere machen!

Female Empowerment live: Am 29. September 2025 lädt der KURIER zum nächsten Termin der Female Empowerment Eventreihe ins The Hoxton Hotel ein. Drei Stunden voller Inspiration, neuer Perspektiven und wertvollem Networking erwarten Sie.

Warum teilnehmen?

Erfolg braucht Planung, Mut und die richtigen Impulse. Genau darum geht es bei diesem Event: Wie gestalte ich meinen Karriereweg bewusst – und wie werden aus Plänen echte Chancen? Freuen Sie sich auf praxisnahe Tipps und persönliche Einblicke von Top-SpeakerInnen.

Programm-Highlights: