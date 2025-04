Faszinierende Einblicke in die Luftfahrt

Der Flughafen Wien und der KURIER laden am 26. April 2025 zu einem exklusiven Lesertag in die Besucherwelt ein. An diesem besonderen Tag haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die einmalige Gelegenheit, den Flughafenbetrieb hautnah zu erleben. Insgesamt werden elf geführte Touren angeboten, bei denen Gruppen von maximal 50 Personen den Flughafen aus nächster Nähe erkunden können.

Elf geführte Touren

Treffpunkt für die erste Tour ist um 8:40 Uhr im Besucherwelt-Terminal. Um 9:00 Uhr startet die Tour, und im Laufe des Tages folgen weitere Termine. (Tour-Zeiten: 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30 & 16:00). Treffpunkt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist jeweils 20 Minuten vor Beginn am BesucherweltTerminal. Der detaillierte Anfahrtsplan zum Besucherwelt-Terminal ist unter viennaairport.com/besucherwelt abrufbar. Geboten wird eine umfassende Flughafen-Tour mit einer Busrundfahrt über das Vorfeld, bei der Starts und Landungen beobachtet werden können, während gleichzeitig der Flughafenbetrieb detailliert erklärt wird. Anschließend führt der Weg in den Erlebnisraum, wo interaktive Installationen spannende Einblicke in die Abläufe eines Flughafens bieten. Den Abschluss bildet der Besuch der Besucherterrasse, die einen einzigartigen Blick auf das Fluggeschehen ermöglicht. Vor Beginn der Tour ist eine Sicherheitskontrolle erforderlich. Dabei dürfen keine Getränkeflaschen, spitze oder andere sicherheitsrelevante Gegenstände mitgeführt werden. Danach startet die Busrundfahrt über das Vorfeld, bevor es weiter in den Erlebnisraum und abschließend auf die Besucherterrasse geht.