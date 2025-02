Exklusiver Kunst-Talk aus der Heidi Horten Collection

Was erwartet Kunst- und Kulturinteressierte im Jahr 2025?

Am 10. Februar 2025 trafen sich Dr. Agnes Husslein-Arco, wissenschaftliche Direktorin des Museums, und KURIER-Kulturredakteur Thomas Trenkler in der Heidi Horten Collection in Wien und sprachen über Trends und Herausforderungen der Kultur-Szene. Jetzt das exklusive Gespräch im Video erleben!