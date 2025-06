Erleben Sie Midsommar auf der Dachterrasse!

Mit dem Midsommar Fest wird in Schweden traditionell der längsten Tag des Jahres gefeiert. Es ist neben Weihnachten das größte Fest in Schweden. Bei dem Midsommar Fest bei IKEA Westbahnhof verwandelt sich die Dachterrasse in ein wahres Familienparadies: Mit Pippi-Langstrumpf-Workshops, verschiedenen Mitmachstationen und Kreativangeboten – hier kommen vor allem Kinder voll auf ihre Kosten.

Midsommar in Wien: Seien Sie dabei am 20. und 21. Juni!

Midsommar Smårt Sale

Neben diesem großen Eventauf der Dachterrasse von IKEA Wien Westbahnhof feiern alle IKEA Einrichtungshäuser in Österreich an diesem Wochenende mit und es gibt ein schwedisches Midsommar Buffet in allen Einrichtungshäusern am Freitag 20.6. oder Samstag 21.6.

Außerdem feiert IKEA Österreich den Midsommar SmårtSale – bis zum 22. Juni sind über 280 Produkte in verschiedenen Kategorien reduziert. Der Sale findet in den IKEA Einrichtungshäusern sowie online statt. Für ein authentisches Midsommar-Feeling in den Stores sorgen Blumenkränze aus Papier, Selfie Spots sowie ein Midsommar Rätsel für unsere jungen Besucher:innen.