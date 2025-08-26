Entdecken Sie Wiens Märkte bei der "Langen Nacht der Märkte"!

Zur vierten „Langen Nacht der Wiener Märkte“ verwandeln sich 17 Wiener Märkte und zwei Wochenmärkte in ein pulsierendes Festgelände. Bis 23 Uhr gibt es die Chance, die einzigartige Atmosphäre zu erleben, die Stände zu erkunden und sich von einem bunten Programm verzaubern zu lassen.

Was erwartet die Besucher:innen: Ein Feuerwerk an Erlebnissen

Vergessen Sie den alltäglichen Einkauf! Die Lange Nacht der Märkte ist ein echtes Festival für alle Sinne. Ob jung oder alt, hier kommt jeder auf seine Kosten. Das Marktamt hat sich ins Zeug gelegt, um über 140 Stunden Unterhaltung zu bieten. Die Besucher können sich freuen auf:

Spektakuläre Shows: LED- und Hundeshows sorgen für leuchtende Augen, während Grillshows das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.

Für die Kleinen: Ein Paradies für Kinder! Kasperltheater, Zauberer, Hüpfburgen und Kinderschminken garantieren unvergessliche Momente.

Musikalische Vielfalt: Von Swing-Bigbands am Karmelitermarkt über Dialekt-Blues am Meidlinger Markt bis hin zu Jazz am Sonnbergmarkt – die musikalische Bandbreite ist gigantisch.

Kulturelle Highlights: Das Marktamtsmuseum kann besichtigt werden, und am Naschmarkt gibt es einen Hund- und Katzmarkt, Afrika-Markt und viele Kunsthandwerksstände zu entdecken.

Einen von 220 Geschenkkörben gewinnen!

Was wäre ein Marktbummel ohne eine kleine Überraschung? Es besteht die Möglichkeit, sich an einem der Marktamtstände eine Stofftasche der Wiener Märkte zu holen (Achtung, nur für die ersten 10.000 Besucher!). Wer bis 21:30 Uhr zwei Märkte besucht und die Teilnahmekarte abstempeln lassen hat, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Mit etwas Glück kann einer von 220 prall gefüllten Geschenkkörben mit den besten Produkten der Wiener Märkte gewonnen werden.

Ein Abend, der sich lohnt

Marktamtsdirektor Andreas Kutheil freut sich auf ein „Markterlebnis der besonderen Art zu Ferienende“. Diese Veranstaltung ist nicht nur eine Gelegenheit, die Wiener Märkte neu zu entdecken, sondern auch, die Ferien mit einem Highlight ausklingen zu lassen. Es ist die perfekte Gelegenheit, die Vielfalt und das Lebensgefühl der Stadt zu spüren.

Lust bekommen? Planen Sie die Route und entdecken Sie das persönliche Programm auf www.marktamt.wien.at!